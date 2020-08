Helft jonge dokters overweegt weleens te stoppen

De helft van de jonge dokters heeft in hun korte carrière al weleens overwogen het doktersvak te verlaten. Werkdruk, arbeidstijden en „onaangename zorgcultuur” worden genoemd als belangrijkste redenen. Dit toont onderzoek aan onder jonge dokters in Nederland, uitgevoerd door de stichting De Jonge Dokter en onderzoeksbureau Sardes. Er deden 622 mensen aan mee.

De artsen gaven aan regelmatig snel en onder tijdsdruk te moeten werken. Dit gaat soms ten koste van de kwaliteit van veiligheid van de zorg. Als er weinig zorgpersoneel voorhanden is, worden incidenteel veiligheidsvoorschriften genegeerd. De jonge dokters werken gemiddeld negen uur per week over, maar slechts een vijfde hiervan krijgt daarvoor betaald, en maar 10 procent krijgt compensatie in de vorm van vrije dagen.

De jonge dokters ervaren hun werk regelmatig als uitputtend en emotioneel belastend. Zo zocht zeker een op de zeven jonge dokters weleens psychologische hulp vanwege het werk.

De meeste mensen die meededen werken als arts-assistent, of zijn in opleiding tot specialist, zijn promovendus of coassistent.