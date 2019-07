‘Helft geteste traphekjes onveilig’

De Consumentenbond waarschuwt voor acht traphekjes die zo gevaarlijk zijn dat ze het rapportcijfer 1 krijgen en het predicaat Afrader. Een aantal van die hekjes blijkt levensgevaarlijk als ze alleen met de meegeleverde plakstrips worden vastgezet. De bond testte 15 hekjes.

Fabrikanten adviseren vaak om het hekje vast te zetten met ofwel plakstrips of met schroeven. Maar tijdens de duurtest vielen veel hekjes die alleen met plakstrips vastzaten uit de deur-, muur-, of trapopening, of ze verschoven. De Consumentenbond roept fabrikanten op hun handleidingen direct aan te passen en gebruikers te instrueren dat ze de hekjes altijd (ook) met schroeven vastzetten.

Twee andere hekjes in de test braken na een botsing met een gewicht van 10 kilo. Ook werkte de automatische sluiting van twee hekjes niet goed.

De Consumentenbond zegt teleurgesteld te zijn over het resultaat. Vorig jaar kwamen alle traphekjes voor het eerst goed uit de test.