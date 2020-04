Helft coronapatiënten op ic heeft stollingen

De helft van de coronapatiënten op de intensive care heeft tromboseverschijnselen. De bloedpropjes kunnen leiden tot een longembolie, hart- of herseninfarct.

Dat blijkt uit onderzoek onder 184 patiënten in drie Nederlandse ziekenhuizen: het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Rotterdams Erasmus Medisch Centrum. Artsen wereldwijd merkten al dat patiënten met Covid-19 ook tromboseverschijnselen hebben. Dit onderzoek toont nu aan hoe groot het probleem werkelijk is.

„We wisten niet dat zoveel coronapatiënten een trombosecomplicatie kregen”, zegt hoogleraar Interne Geneeskunde Menno Huisman (LUMC) tegen de NOS. „De resultaten zijn wereldwijd met verbazing ontvangen.”

In Nederland zijn inmiddels bijna zevenduizend Covid-19-patiënten ontslagen uit het ziekenhuis, meldde de Volkskrant donderdag. Van alle coronapatiënten in een regulier ziekenhuisbed is bijna 70 procent voldoende hersteld om naar huis te gaan. Van alle patiënten op de ic is niet meer dan 20 procent naar huis, blijkt uit cijfers van stichting NICE.