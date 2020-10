Helft bewoners verpleeghuis Norg overleden aan corona

In verpleeghuis De Omloop in het Drentse Norg is de helft van de bewoners overleden aan corona. Dat gebeurde in slechts tweeënhalve week tijd na de eerste besmetting.

De Omloop is een verpleeghuis waar plek is voor 24 bewoners die vanwege dementie niet meer thuis kunnen wonen. De eerste besmetting bij een bewoner werd op 19 september vastgesteld, waarna zes dagen later de eerste bewoner overleed. Anderhalve week later is maandag de twaalfde bewoner al overleden. Van de andere twaalf zijn nog acht bewoners besmet met het virus. Zij worden apart verzorgd van de vier die het virus niet hebben opgelopen.

De GGD heeft een bron- en contactonderzoek gedaan, maar onduidelijk blijft hoe het virus het verpleeghuis is binnengekomen. Op dit moment zijn vijftien medewerkers met het virus besmet, zij zitten in thuisquarantaine.

Een woordvoerster geeft aan dat het psychisch heel zwaar is voor alle medewerkers. Zr krijgen hulp aangeboden. „Daarnaast proberen we bezoek aan onze bewoners zoveel mogelijk door te laten gaan, door naasten goed beschermd bij hen te laten”, vertelt ze.