‘Helft ambtenaren ziet prestatiebonus wel zitten’

De helft van de werknemers bij de overheid is bereid een deel van de salarisverhoging in te leveren voor een bonus die afhankelijk is van de geleverde prestatie. In de groep ambtenaren tot 45 jaar is 60 procent daar voorstander van, meldt het vakblad Binnenlands Bestuur.

Binnenlands Bestuur baseert zich op onderzoek dat plaatsvond in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De onderzoekers stellen daarin dat maar weinig werknemers in de publieke sector het huidige beloningsbeleid stimulerend vinden. Ze raden aan snel experimenten te beginnen.

Marc Allessie, interim-directeur Ambtenaar en Organisatie op het ministerie van Binnenlandse Zaken, vindt het moeilijk. „Mijn primaire gedachte is: als dit een belangrijke ‘satisfier’ is, dan moeten we daar iets mee”, stelt hij in Binnenlands Bestuur. Hij wijst er ook op dat een relatief grote groep ambtenaren minder behoefte heeft aan prestatiebeloning. „Dat zijn ook onze werknemers en daar moeten we óók een goede werkgever voor zijn.”