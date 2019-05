Het hele terrein van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam, dat is gespecialiseerd in kankerzorg en -onderzoek, is vanaf vrijdag rookvrij. In de gebouwen en voor de deur was het roken al verboden, daar wordt nu het volledige buitenterrein aan toegevoegd.

Volgens bestuursvoorzitter van AVL, René Medema, is roken niet te verenigen met de doelstelling van het ziekenhuis. Hij noemt het besluit om de sigaret op het hele terrein te weten daarom "onontkoombaar".