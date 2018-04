„Hele stad loopt uit voor marathon Rotterdam”

De organisatie van de 38e editie van de marathon van Rotterdam kijkt zondag tevreden terug op het evenement.

Volgens een woordvoerster was zo’n beetje de hele stad uitgelopen om langs het parcours de renners aan te moedigen. Het mooie weer speelde hierbij een belangrijke rol. Het aantal uitvallers onder de 16.000 hardlopers lag ongeveer even hoog als vorig jaar. Hoeveel precies kon de woordvoerster niet zeggen. Vorig jaar haalden zo’n duizend deelnemers de eindstreep niet. Volgens haar kwamen de lopers, ondanks het warme weer, redelijk goed over de finish. De organisatie had de renners afgelopen week al gewaarschuwd voor het warme weer. Velen waren dan ook luchtig gekleed.

Dit jaar was de start van de marathon voor het eerst op de Schiedamsedijk, aan de voet van de Erasmusbrug. „Dat pakte goed uit. Je kreeg een mooi beeld van de deelnemers vanaf dat punt,” aldus de woordvoerster. De finish was wel traditiegetrouw op de Coolsingel. Om omstreeks 16.30 uur kwam de laatste deelnemer, de Dordtse Marian de Jong (58), over de finish in een tijd van 6.04.30. De debuterende Keniaan Kenneth Kipkemoi won verrassend bij de profs in 2.05.44.

Aan de kwart marathon deden 14.000 mensen mee.