Hele Mauritshuis nu op gigapixelformaat

Het Mauritshuis in Den Haag gooit de deuren virtueel open op gigapixelformaat. Het hele museum is, bijvoorbeeld via een smartphone, gratis te zien op afbeeldingen met een scherpte van 1000 megapixels. Niet alleen de kunstschatten zijn zo haarfijn in beeld, maar het hele 17e-eeuwse stadspaleisje zelf ook, tot aan bijvoorbeeld de wandbespanningen en plafonds aan toe.

„Schilderijen op gigapixelformaat zijn niet nieuw. Maar een geheel museum gedigitaliseerd in gigapixelformaat is uniek in de wereld”, aldus een woordvoerder.

Tijdens de lockdown in het voorjaar wegens corona werden de opnamen van het museum en zijn schilderijen gemaakt met 360-graden-camera’s en „elke centimeter, plint en wandbespanning van de zalen is in beeld gebracht door een digitaliseringsrobot, de Madpixel ROB”.

Tevens werden 36 schilderijen nog eens extra uitgelicht. Ze zijn al meegenomen is het in gigapixel vastleggen van de zaal, maar ook zelf nóg eens aan dat procedé onderworpen. Niet alleen zijn van deze werken nu de kleinste details grondiger dan ooit te bestuderen (er zijn zelfs dingen te bewonderen die met het blote oog niet of slecht te zien zijn), er wordt bij deze schatten ook extra informatie geleverd in geschreven en gesproken tekst.

Het gaat hier onder meer om alle Vermeers, vier Rembrandts, drie Jan Steens, Het puttertje van Fabritius en De stier van Potter. Op het schilderij Apelles schildert Campaspe, omstreeks 1630 gemaakt door Willem van Haecht, staan diverse andere schilderijen, bestaande Vlaamse, Duitse en Italiaanse kunstwerken, die ook weer apart worden uit- en toegelicht. Die zijn opeens ook schermgroot te zien.

Bij sommige schilderijen kan de toeschouwer ook nog eens schakelen tussen het normale beeld en infraroodbeelden, waardoor veranderingen zichtbaar worden die de kunstenaar heeft gemaakt.