Heldringprijs voor NRC-columnist Februari

NRC-columnist Maxim Februari heeft de jaarlijkse Heldringprijs gewonnen. Februari, volgens de jury een origineel schrijver en denker, kreeg de prijs uitgereikt tijdens de negende Nacht van NRC in De Doelen in Rotterdam.

Februari schrijft over de invloed van nieuwe technologie op recht, politiek en bestuur. Hij is de auteur van romans, essays en wekelijks een column op de opiniepagina van NRC. Volgens de jury bespreekt Februari de grote thema’s van deze tijd. En dat doet hij altijd met concrete voorbeelden, aldus de jury. „Hij is een origineel schrijver en denker en een geweldig stilist, met niet zelden een fijnzinnig gevoel voor humor. Hij maakt nieuwsgierig, zet aan tot denken en is kritisch op een zeer unieke manier.”

De prijs voor de beste columnist bestaat sinds 2012 en is vernoemd naar Jérôme Heldring, die ruim een halve eeuw columnist was voor NRC Handelsblad. Van 1968 tot 1972 was hij hoofdredacteur van de krant. Hij overleed in 2013.

In de jury zaten voorzitter Xandra Schutte (hoofdredacteur De Groene Amsterdammer), Giselle van Cann (plaatsvervangend hoofdredacteur NOS), Avinash Bikhie (politiek verslaggever Nu.nl), Sheila Sitalsing (freelance journaliste en columniste bij de Volkskrant) en Folkert Jensma (commentator en columnist NRC). De prijs bestaat uit een sculptuur van kunstenares Marjolijn Mandersloot.

Eerdere winnaars waren Stevo Akkerman (Trouw), Marja Pruis (De Groene Amsterdammer), Hans Goslinga (Trouw), Caroline de Gruyter (NRC), Sheila Sitalsing (de Volkskrant) en Folkert Jensma (NRC).