Hekken Oostvaardersplassen onklaar gemaakt

Staatsbosbeheer heeft aangifte gedaan van vernieling omdat onbekenden de sloten van toegangshekken van natuurgebied Oostvaardersplassen hebben volgespoten met lijm. De actie lijkt gericht tegen het afschot van circa 1830 edelherten. Daarmee is maandag begonnen.

De rechter bepaalde vorige week dat de dieren mogen worden afgeschoten om de gewenste stand van maximaal 490 herten te bereiken. Eerder knipten actievoerders hekken open en werd met verf het getal ‘1830’ geschreven op verkeersborden die waarschuwen voor overstekende herten.

„In de nacht van dinsdag op woensdag is op vijf plekken lijm in de sloten van toegangshekken gespoten”, aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer na een bericht van Omroep Flevoland. Hij noemt de actie onverantwoord en zelfs gevaarlijk. „Hulpdiensten konden daardoor het gebied niet in of uit.” Staatsbosbeheer heeft de sloten vervangen.

In de Oostvaardersplassen stierf vorige winter bijna 60 procent van de edelherten de hongerdood. Dat leidde tot veel verontwaardiging en enkele demonstraties.