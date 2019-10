Hekken leeuwenverblijf Mondo Verde vernield

Twee hekwerken van het leeuwenverblijf in het themapark Mondo Verde in Landgraaf zijn eerder deze maand doorgeknipt. Mondo Verde meldt op Facebook dat er geen leeuwen zijn ontsnapt, omdat ze in het nachthok zaten.

Een medewerker van Mondo Verde zag zondag 13 oktober om 08.00 uur eerst dat er een gat zat in het hek dat is neergezet om bezoekers op veilige afstand van het leeuwenverblijf te houden. Daarna bleek dat er ook een gat van anderhalve meter was gemaakt in het hekwerk dat direct bij het leeuwenverblijf is geplaatst.

Mondo Verde weet niet wie achter het saboteren van de hekken zit en heeft aangifte gedaan bij de politie.