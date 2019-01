Hekken hooglanders Leenderbos doorgeknipt

Het hekwerk om een kudde Schotse hooglanders in natuurgebied Leenderbos in Noord-Brabant is op tientallen plekken vernield. Bezoekers ontdekten maandagochtend dat de stroomdraden om de 5 meter zijn doorgeknipt. Staatsbosbeheer schat de schade op duizenden euro’s.

Boswachter Eric Schram heeft geen enkel idee over het motief van de daders. De veertien hooglanders grazen al jaren in het gebied en protesten zijn niet bekend.

De runderen zijn niet ontsnapt. Ze zijn maandagochtend bijeengedreven in een kleiner, provisorisch omheind gebied om ongelukken te voorkomen.

Van de vernieling wordt aangifte gedaan bij de politie.