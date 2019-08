Hek moet patiënten kliniek Den Dolder weren

De gemeente Zeist gaat een hek plaatsen op de looproute van het Willem Arntszterrein naar het station in Den Dolder. Het twee meter hoge hek moet de overlast tegengaan die patiënten van de psychiatrische instellingen op het terrein in de wijk Duivenhorst geven. Dat heeft de gemeente Zeist in een brief aan de bewoners laten weten.

Volgens de gemeente is Duivenhorst een klein kinderrijk buurtje dat in feite alleen voor bestemmingsverkeer is ingericht. De looproute door Duivenhorst is nooit bedoeld als hoofdroute, maar is wel de snelste route voor mensen die vanaf de psychiatrische klinieken van en naar het station gaan. De gemeente had een andere looproute gemaakt, maar dat heeft niet tot het gewenste effect geleid. Er waren toch nog incidenten en bewoners ervaren nog veel overlast.

Het hek moet de trap die naar het station leidt, versperren. Bewoners kunnen met een pincode het hek openen.

Een van de klinieken op het Willem Arntszterrein is de Fivoorkliniek, waar Michael P., de moordenaar van Anne Faber, werd behandeld.