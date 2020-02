Heistelling valt op woonblok en auto in Katendrecht

Een heistelling, waarmee heipalen de grond in worden gewerkt, is in de Rotterdamse wijk Katendrecht omgevallen en op een woonblok en een lege auto terechtgekomen. Daarbij raakte voor zover bekend niemand gewond. Het gebouw is ontruimd.

Volgens de veiligheidsregio is een bewoner vanaf de vierde verdieping naar beneden gehesen. „Ook een bedlegerig persoon wordt naar buiten gebracht.” Op de bouwplaats bij het woonblok aan de Sumatraweg raakte ook niemand gewond.

De schade aan de gevel is groot. Of de harde wind een rol heeft gespeeld bij het omvallen van de heistelling, is niet bekend.