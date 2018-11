Heineken toont collectie aan het publiek

Voor het eerst toont Heineken zijn collectie die vertelt over de geschiedenis van het wereldwijd bekende biermerk. In de Heineken Experience in Amsterdam is een nieuw depot gebouwd waar een groot deel van de in totaal 120.000 voorwerpen is ondergebracht. Daarbij is een selectie van zo’n tweehonderd objecten te zien in een tentoonstelling, die dinsdag wordt geopend.

Na een verbouwing van de voormalige hopzolder bovenin het museum aan de Stadhouderskade heeft de omvangrijke collectie een nieuwe plek gekregen in een geklimatiseerde ruimte. In een naastgelegen zaal krijgen de bezoekers aan de hand van zeven thema’s een overzicht van de historie van het biermerk. Zo is de originele gouden medaille te zien die op het etiket staat, een prijs die Heineken in 1875 won bij een internationale competitie in Parijs. Maar ook de eerste thuistaps, een handbottelmachine van rond 1900 en een variatie aan etiketten en bierdoppen die in de afgelopen decennia zijn gemaakt. Verder ontbreken de vele reclame-uitingen niet op de expositie, zoals bekende commercials, originele ontwerpen van affiches en merchandise.

Heineken bestaat al ruim 150 jaar en groeide uit van kleine Amsterdamse brouwerij tot een internationaal biermerk. Hoewel in het museum van alles te vinden is over de geschiedenis van de bierbrouwer, bleef de collectie tot nu toe achter gesloten deuren. Met de getoonde objecten wil Heineken nog meer van zichzelf laten zien, aldus collectiemanager Demelza van der Maas. De verbouwing leidde ook nog tot nieuwe ontdekkingen, zoals een stapel kokers waarvan niet bekend was wat er in zat. „We hebben er eentje opengemaakt en daar bleken originele bouwtekeningen van een oude brouwerij in te zitten uit de tweede helft van de negentiende eeuw”, vertelt de collectiemanager. „We wisten niet meer dat we ze hadden.” In totaal zijn er dertig kokers gevonden met in elk zo’n vijftig bouwtekeningen. „Dat levert een schat aan informatie op.”

Naast de tentoonstelling is de collectie van de bierbrouwer binnenkort ook te vinden op een nieuwe website.