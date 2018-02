Heineken roept statiegeldloze biertjes terug

Heineken roept klanten die recent een kartonnen doos met statiegeldloze flesjes bier (25 cl) hebben gekocht op deze terug te brengen naar de winkel.

Het glas van de biertjes met een draaidop kan bij bepaalde partijen breken, is bij een routinecontrole vastgesteld. Dat is het geval bij maximaal 400 van deze dozen, die zijn verkocht tussen woensdag 31 januari en vrijdag 2 februari. De kopers van dozen bier met productiecodes 8029 528 W hhmm, 8 030 528 W hhmm of 8 031 528 W hhmm krijgen hun geld terug.