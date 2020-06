Heijmans: wethouders stuurden aan op mijn vertrek

De wethouders van de gemeente Weert hebben aangestuurd op het vertrek van Jos Heijmans als burgemeester. „Ze hebben me nooit een eerlijke kans gegeven”, zei een geëmotioneerde Heijmans woensdagavond in de gemeenteraad. „Door die opstelling was ik gebroken en kapot, en gedwongen me ziek te melden.”

Heijmans mocht de raad toespreken voor aanvang van een debat over een onderzoeksrapport. Daarin staat dat Heijmans geld voor activiteiten voor vluchtelingen in het azc, de zogenoemde COA-gelden, zonder mandaat heeft toegekend. Het rapport noemt deze handwijze in strijd met de gedragscode van de gemeente. Bovendien zou Heijmans, zonder de raad of het college daarin te kennen, subsidie hebben toegekend aan een stichting waarvan hijzelf voorzitter is.

Heijmans wees erop, dat het college van B&W in 2016 een startsubsidie heeft gegeven aan deze stichting met het uitzicht op vervolgsubsidies. Die kende Heijmans de jaren daarop toe. „B&W zijn dus medeverantwoordelijk voor die financiering”, aldus Heijmans. Hij erkent dat het onverstandig was dat hij voor de subsidies voor de volgende jaren had getekend, waardoor een schijn van belangenverstrengeling is ontstaan.

Volgens het rapport had Heijmans geen mandaat om subsidiegelden toe te kennen. „Hoe komt het dan dat raad en college vijf jaar lang handelden alsof de burgemeester dat mandaat wel had. Meerdere wethouders hebben geparticipeerd in die coa-gelden. Toen werd nooit gevraagd naar het mandaat”, zei Heijmans.

„Alle coa-gelden zijn volgens het rapport op de juiste plaats terecht gekomen”, verwees hij naar een conclusie van het rapport.

„Met de uitkomsten van dit onderzoek had ik kunnen en willen aanblijven als burgemeester. Het doet me veel verdriet en raakt me diep dat ik me niet mag verdedigen in een debat. Schandalig! Ik heb medelijden met de inwoners van Weert. Zelfs een afscheid van de inwoners is me niet gegund.”