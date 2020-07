Heijmans per 1 oktober ontslagen als burgemeester Weert

Jos Heijmans wordt per 1 oktober ontslagen als burgemeester van Weert. De koning heeft op 26 juni zijn ontslagaanvraag getekend. Dat zei waarnemend burgemeester Ina Leppink woensdagavond tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

Heijmans diende zijn ontslag in na een motie van wantrouwen door de gemeenteraad. Die verwijt de D66-er dat hij zonder anderen daarin te kennen rijksgelden voor vluchtelingen deels naar eigen goeddunken had verdeeld. Er ging onder meer geld naar een stichting, waarvan hijzelf voorzitter was.

Ook gaf hij contant geld aan raadslid Conny Beenders van de lokale partij DUS Weert. Die betaalde daarmee de huur voor een Irakees vluchtelingengezin. Beenders kreeg woensdagavond een deel van de raad over zich heen. VVD, CDA en Weert Lokaal vonden haar handelwijze een raadslid onwaardig. Zij weigerde echter in te gaan op vragen van raadsleden. „Ik ben de zondebok”, was het enige dat ze kwijt wilde.

Hoeveel geld ze precies van Heijmans kreeg voor het helpen van het Irakese gezin, weet ze zelf ook niet meer precies, bleek woensdagavond.