Heidebrand bij Son; recreanten gevraagd gebied te verlaten

Vlakbij Son (Noord-Brabant) heeft zondag een grote heidebrand gewoed. De brandweer rukte uit met drie tankautospuiten en zes watertanks. Zestig brandweerlieden werden ingezet bij de brand die zo’n 200 bij 50 meter groot was. Tegen 16.00 uur gaf de brandweer het sein brandmeester. Het nablussen duurt vermoedelijk nog wel enige tijd.

Via een NL-Alert is bezoekers van het natuurgebied gevraagd het gebied te verlaten. Er is geen sprake geweest van een gevaarlijke situatie voor recreanten, zegt een woordvoerder van de brandweer. De Bestseweg en de fietspaden blijven voorlopig nog afgesloten.