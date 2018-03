Heibel om vier Duitse Mondriaans

In het Duitse Krefeld is ineens een hoop gedoe om vier Mondriaans. Vanuit Amerika is een claim gekomen op de kunstwerken, die zich al lang in de collectie van de gemeente Krefeld en de depots van het Kaiser Wilhelm Museum aldaar bevinden. Krefeld heeft de claim afgewezen.

De abstracte schilderijen zijn al vaak tentoongesteld en worden binnenkort nog eens speciaal opgehangen in een reguliere expositie. Het museum vindt dat het niks te verbergen heeft en deed in het verleden al grondig onderzoek naar de herkomst van de werken. Die is echter nooit goed komen vast te staan.

De Mondriaans maakten deel uit van een groep van acht, die in 1950 boven water kwam in het museum. Vier werken werden geruild tegen andere, de andere bleven in Krefeld.

Vermoed wordt dat ze al in 1929 in het museum belandden. Mondriaan zou de werken mogelijk zelf aan het museum hebben geschonken, zoiets deed hij wel vaker, weten ze in Krefeld. Een in 1987 gestorven erfgenaam, die van de Mondriaans in Krefeld wist, maakte er nooit aanspraak op.

Mondriaan had ook contacten in Krefeld.