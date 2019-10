Hefbrug Boskoop half november weer open

De hefbrug bij Boskoop gaat naar verwachting maandag 18 november weer open. De brug werd twee weken geleden per direct gesloten toen hij onveilig bleek. Inmiddels zijn er verstevigingen aangebracht.

Dat schrijft gedeputeerde Floor Vermeulen vrijdag in een brief aan Provinciale Staten. De eerste versterkingsmaatregelen aan beide heftorens zijn uitgevoerd. Verroeste delen van de kooiladders zijn weggehaald en de verbindingspunten zijn geïnspecteerd. Op basis hiervan worden nog meer maatregelen genomen. Verder moet ook de constructie versterkt worden die nodig is om de ballastblokken op te hangen.

Al die tijd kon er geen verkeer over de brug, maar lag ook de scheepvaart stil. Die stremming heeft enorme gevolgen voor het bedrijfsleven, waarschuwde ondernemersvereniging Evofenedex al eerder. De organisatie zegt graag mee te denken met de provincie over de voorwaarden van de schadeafhandeling. Bedrijven kunnen nu al schadeclaims indienen.