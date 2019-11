Hefbrug Boskoop eerder dan verwacht weer open

De hefbrug in Boskoop, die anderhalve maand geleden dichtging, gaat woensdagavond, na de spits, weer open voor het verkeer. Donderdagochtend kan ook de scheepvaart er weer langs. De brug is verstevigd en weer veilig bevonden. De planning was dat de brug na het weekend klaar zou zijn, maar het weer heeft meegezeten, meldt de provincie.

Donderdag 10 oktober bleek eind van de dag dat de constructie van de befaamde hefbrug onveilig was. De brug ging direct op slot, ook voor het vaarverkeer. Inmiddels zijn er allerlei verstevigingen aangebracht en zijn roestige delen verwijderd. Al die tijd konden voetgangers en fietsers over een pontonbrug, maar moesten (vracht)auto’s omrijden.

Woensdag wordt nog proefgedraaid, is er een laatste inspectie en krijgt de brug een smeer- en schoonmaakbeurt. Het afval dat zich in het water van de Gouwe heeft opgehoopt, wordt verwijderd.

In de eerste helft van volgend jaar zijn nog meer maatregelen nodig, aldus de provincie.