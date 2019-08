Heet slotakkoord geeft augustus warmteboost

Lange tijd was augustus een gewone Hollandse zomermaand, maar dankzij een snikheet slotakkoord is de maand in de top 10 van warmste augustusmaanden terechtgekomen. Dat blijkt uit cijfers van Weeronline.

Augustus was met 18,5 graden in De Bilt, tegen normaal 17,5 graden, een graad warmer. Daarmee komt de maand op een gedeelde negende plaats in de lijst met warmste augustusmaanden. Halverwege de maand zag het daar niet naar uit. Het was zelfs koeler dan normaal. Het slot was daarentegen uitzonderlijk warm, met warmterecords in De Bilt op 25 en 27 augustus.

Het kwam in De Bilt tot 28 warme dagen met 20 graden of meer. Normaal zijn dat er 23. Op acht dagen werd de zomerse grens van 25 graden geslecht. Normaal gebeurt dit op zeven dagen. Verder waren er drie tropische dagen tegen één normaal.

Augustus was behalve warm ook droog. Gemiddeld over het land viel 73 millimeter neerslag tegen normaal 78 millimeter. De natste periode was tussen 12 en 17 augustus. En de afgelopen maand bracht Nederland ook een officiële zomerstorm, de elfde van deze eeuw.

Zomer kende superhittegolf, tornado en vorst