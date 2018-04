Heesen maakt wat je op rommelmarkt wilt vinden

Glaskunstenaar Bernard Heesen krijgt van 8 april tot en met 19 augustus een tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Hij toont allemaal nieuw werk dat hij ontleende aan de tweede helft van de negentiende eeuw, toen in de ogen van velen lelijke neostijlen en een nogal kitscherige smaak heersten.

Heesen maakt in zijn eigen woorden glas „zoals je het zou willen tegenkomen in paleizen en op rommelmarkten, glimmend en overdadig gedecoreerd”.

De glaskunstenaar vond al in 1997 nieuwe inspiratie bij gravures van kannen, vazen en arabesken uit een negentiende-eeuwse encyclopedie. Hij zat in die periode artistiek een beetje op dood spoor, mede doordat de moderne technieken het werken hem gemakkelijk maakten. Met een aantal andere glasblazers ging hij met de afbeeldingen aan de slag: „Het ene na het andere lelijke gewrocht werd met ongelofelijk veel plezier tot in details uitgevoerd”, herinnert Heesen zich op de site van het museum over de objecten die ze toen maakten.

Sindsdien waren de afbeeldingen uitgangspunt voor veel van zijn glas. „Daarbij gaat het niet zozeer om het nabootsen an sich, het nablazen is eerder een strategie om tot vormen en objecten te komen die hij zelf nooit had kunnen verzinnen. Tijdens het blazen zoekt Heesen de grenzen van de ornamentiek en lelijkheid op”, legt het museum uit.

Behalve zo’n honderd glasobjecten zijn prints van de gravures en encyclopedieën uit Heesens collectie te zien in het museum, dat altijd al ander werk van hem in de verzameling had. Daaronder zijn ook vijf kroonluchters die hij speciaal voor de ‘Gobelinzaal’ vervaardigde en die corresponderen met de wanttapijten daar uit voorouderlijk bezit van koningin Emma.