Heerlenaar met zware wapens aangehouden

De politie heeft donderdag een 39-jarige man in zijn woning in Heerlen aangehouden die enkele zware wapens in huis had. Bij een inval in de woning op de Heerlerbaan vond de politie een automatisch wapen AK47 met munitie, een hagelgeweer met afgezaagde loop en bijbehorende munitie, en enkele doosjes munitie van kleiner kaliber.

Daarnaast bleek de man in het bezit van een professionele stoorzender, een zogenoemde ‘jammer’. Dat is een apparaat dat de ontvangst van radiosignalen stoort. Daarmee kan onder meer het portofoonverkeer van de politie en mobiele netwerken worden verstoord. Ook kan 112 door gebruik van zo’n jammer onbereikbaar worden, aldus de politie.

Ook vonden de agenten in de woning van de man 350 gram harddrugs en 200 gram softdrugs. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie heeft burgemeester Emile Roemer van Heerlen gevraagd de woning van de man voor langere tijd te sluiten.