Heerlen en Landgraaf worden één gemeente

De gemeenten Heerlen en Landgraaf gaan samen. Het wetsvoorstel met die strekking wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd.

In de regio Parkstad Limburg wordt al ruim vijftien jaar gesproken over regionale samenwerking en de noodzaak tot het versterken van het bestuur van de gemeenten, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. De provincie Limburg en de gemeente Heerlen zijn voor deze herindeling. In Landgraaf is de gemeenteraad in meerderheid tegen.

Landgraaf reageert teleurgesteld op de voorgenomen fusie met Heerlen, Heerlen is juist blij. Op 22 november houdt Landgraaf zelfs een (niet-bindend) referendum over de kwestie Het college beraadt zich ook op andere acties om de fusie te verhinderen, aldus een woordvoerster.

Wethouder Freed Janssen van Landgraaf: „Heerlen kan zijn eigen problemen niet meer oplossen en heeft Landgraaf nodig om de broek hoog te houden. Landgraaf wordt botweg geannexeerd door Heerlen. Om de herindeling erdoor te drukken, spelen alleen politieke overwegingen een rol. Wij vinden het afschuwelijk om dit te constateren. Maar nog veel erger is dat dit over de ruggen van ónze inwoners en ons personeel gespeeld wordt; dat wij worden meegezogen in een politiek spel dat al lang niet meer om de inhoud draait”.