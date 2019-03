Heerlen betreurt houding Limburgse gouverneur

De gemeenteraad van Heerlen betreurt de houding van de Limburgse gouverneur Theo Bovens in de burgemeestersvoordracht van Kerkrade. Die lekte uit en leidde tot het aftreden van de huidige, zieke burgemeester van Heerlen, Ralf Krewinkel. De raad vindt dat Bovens afbreuk deed aan het vertrouwen tussen hem en Heerlen.

Krewinkel stapte op toen uitlekte dat hij tijdens zijn ziekte had gesolliciteerd naar de vacature van burgemeester in de kleinere buurgemeente Kerkrade. De Heerlense raad nam het Bovens maandagavond kwalijk dat hij Krewinkel de sollicitatie niet heeft ontraden. Ook is de raad teleurgesteld dat Bovens weigerde naar Heerlen te komen om de raad tekst en uitleg te geven, terwijl hij wel met media de kwestie besprak.

De raad roept in de motie Bovens op tot diepgaand overleg om het vertrouwen te herstellen voordat de procedure van een nieuwe burgemeestersvoordracht begint.