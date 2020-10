Heel Nederland gevraagd zich te verdiepen in Maria Zachea

Heel Nederland wordt opgeroepen om vanaf zondag hetzelfde boek te lezen en daarover met anderen te praten: Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer. De familiegeschiedenis is gekozen voor de jaarlijkse leesbevorderingsactie Nederland Leest .

Bibliotheken geven het boek, dat in 2002 de NS Publieksprijs won, een maand lang cadeau aan leden en niet-leden. Er zijn er 220.000 van gedrukt. Het is voor de gelegenheid verrijkt met familiefoto’s, lezersbrieven en een actueel nawoord.

In deze coronaperiode verwacht de organiserende Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) veel van de actie. „Want juist in deze tijd is zo’n campagne extra waardevol: met heel Nederland tegelijkertijd hetzelfde boek lezen en daar op veilige afstand (digitaal) over praten zal tot duizenden gesprekken leiden en ons meer dan ooit verbinden.”, zegt Eveline Aendekerk, directeur van de CPNB.

Voor de groepen 7, 8 en het vmbo is er een speciaal Nederland Leest Junior-boek uitgekozen: Dwars door de storm van Martine Letterie en Karlijn Stoffels.

De eerste Nederland Leest-campagne was in 2006. Toen stond Dubbelspel van Frank Martinus Arion centraal. Het evenement is geïnspireerd op het Amerikaanse initiatief One Book, One City.