Heel Holland weer aan de bak

Bakfanaten kunnen vanaf zondag weer volop inspiratie opdoen. Het zesde seizoen van Heel Holland bakt, ook dit jaar gepresenteerd door André van Duin, gaat van start.

De nieuwe reeks van het populaire Omroep MAX-programma start dit jaar met vijfhonderd kandidaten. Zij strijden tijdens een speciale Proefdag om een plek aan een keukenblok in de inmiddels iconische Heel Holland bakt-tent. Juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven krijgen bij het beoordelen van al deze baksels hulp van onder anderen oud-kandidaten en -winnaars en bekende patissiers.

In een extra aflevering is te zien hoe uit deze 500 thuisbakkers een selectie van tien finalisten wordt gemaakt. Daarmee telt dit seizoen, voor het eerst te zien in de wintermaanden, geen acht maar negen afleveringen. Heel Holland bakt is te zien om 20.20 uur op NPO 1.