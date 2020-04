Heel Herkenbosch ontruimd vanwege natuurbrand

De hulpdiensten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag heel Herkenbosch ontruimd vanwege de aanhoudende rook door de brand in het nabijgelegen natuurgebied de Meinweg. De evacuatie begon even voor middernacht en was rond 06.00 uur afgerond.

In totaal gaat het om ruim 4000 inwoners. De politie ging straat voor straat langs de huizen om aan te bellen. Mensen die zelf vertrokken, werd gevraagd een briefje op de deur te hangen.

Een woordvoerster van de veiligheidsregio zegt tegen L1 Radio dat pas in de loop van woensdagmiddag een besluit valt wanneer inwoners weer terug kunnen. „We willen dat de brand voldoende onder controle is voordat mensen terug mogen.” Bedrijven op het industrieterrein Roerstreek kunnen woensdag wel openblijven. Ook geeft ze aan dat andere dorpskernen van de gemeente Roerdalen, waar Herkenbosch onder valt, vooralsnog niet worden ontruimd.

Mensen die geen familieleden of kennissen hebben waar ze terechtkunnen, worden opgevangen in zestien sporthallen in de omgeving. Maar volgens de woordvoerster van de veiligheidsregio zijn niet alle opvanglocaties nodig. Het Rode Kruis heeft achthonderd bedden beschikbaar gesteld.

„Aanleiding voor deze maatregel is de aanhoudende rook en de verwachting dat deze gedurende de nacht niet minder wordt”, verklaart burgemeester van Roerdalen Monique de Boer-Beerta. „Het gaat om een voorzorgsmaatregel om risico’s voor de volksgezondheid te vermijden. De rook bevat een hoge concentratie koolmonoxide.”

De Boer-Beerta roept inwoners op om rustig te blijven en vraagt mensen die zelf hun woning kunnen verlaten om weg te gaan. „Ik begrijp dat dit besluit voor onrust en emotie zorgt, maar we gaan ons uiterste best doen de evacuatie zo spoedig en zo ordelijk mogelijk te laten verlopen.”

Twee zorginstellingen werden dinsdagavond al ontruimd. Dertig bewoners van zorginstelling Pergamijn en hun begeleiders zijn opgevangen in Hotel Roermond. De negentig bewoners en hun begeleiders van zorginstelling Bosscherhof zijn ondergebracht op verschillende plekken in Roermond, Blerick, Baarlo en Tegelen.