’Heel erg goed nieuws voor de sauna’s’

Dat de sauna’s op 1 juli weer open mogen, is „heel erg goed nieuws”, vindt Jos Keizer, voorzitter van de VNSWB, de Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven.

Keizer is blij dat het coronavirus zo onder controle is dat de maatregelen worden versoepeld. En hij is erg opgelucht dat de sluiting tot 1 september van de baan is. „Dit was heel hard nodig. Een halfjaar je bedrijf niet runnen is onmogelijk. Ik heb al huilende mensen aan de lijn gehad.”

Hij denkt dat het heeft geholpen dat zijn sector veel buitenlands onderzoek en feitenmateriaal heeft aangedragen. „Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat het virus heel snel dood is bij een temperatuur vanaf 80 graden en dat het niet via transpiratievocht wordt overgedragen”.

Een bezoek aan de sauna kan alleen op afspraak. Wie naar de sauna gaat, wordt gevraagd of hij gezondheidsklachten heeft en verder moet bijvoorbeeld 1,5 meter afstand in acht worden genomen.

Bij de VNSWB zijn zestig bedrijven aangesloten.