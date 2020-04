Hedel vernoemt straten naar Prinses Irene Brigade

Het Gelderse Hedel gaat straten in de nieuw te bouwen wijk De Groene Akkers vernoemen naar mannen van de Prinses Irene Brigade, die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de Slag om Hedel. De D66-fractie van Maasdriel, waar Hedel bij hoort, heeft het plan bedacht.

De Slag om Hedel begon woensdag precies 75 jaar geleden en geldt als een van de grootste wapenfeiten van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, dat in de oorlog onder Brits commando stond. De slag was tevens het laatste grote gewapende gevecht tussen de bezetters en de geallieerden in Nederland.

Delen van Nederland waren in april 1945 nog niet bevrijd. De Britten wilden een doorbraak forceren door de Waalbrug bij Zaltbommel op de Duitsers te veroveren. Op verschillende plekken zouden troepen daarvoor de Maas oversteken. De Prinses Irene Brigade moest Hedel innemen. Maar de Duitse tegenstand bleek veel sterker dan verwacht. De brigade hield enkele dagen stand in het dorp, maar moest zich op 25 april terugtrekken en de strijd opgeven. Twaalf mannen kwamen om het leven. Het dorp was verwoest.

De band tussen de Prinses Irene Brigade en Hedel is sinds de oorlog blijven bestaan. Er zou deze week een grote herdenking zijn, maar die gaat vanwege de coronacrisis niet door. Het is de bedoeling dat er in september alsnog een bijeenkomst is.