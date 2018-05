Hazerswoude ruimt asbest op na grote stalbrand

Door een grote brand in een koeienstal in Hazerswoude-Dorp (Zuid-Holland) zijn in diverse straten asbestdeeltjes terechtgekomen. Met een speciaal soort stofzuigers zijn mensen in beschermende pakken begonnen met het opruimen daarvan, meldt de gemeente Alphen aan den Rijn, waar het dorp onder valt. Hoe lang dat gaat duren is nog onbekend.

De stal is volledig in de as gelegd. Zes mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Omdat asbest in het dak verwerkt zat en er veel rook was, moesten omwonenden uit voorzorg hun huizen verlaten. Inwoners mogen hun woningen inmiddels wel weer in, maar ze krijgen het advies om „grijze, viltachtige deeltjes” te laten liggen. Wie er doorheen is gelopen, wordt aangeraden zijn schoenen goed af te spoelen.

Mensen in de omgeving werden met een NL-Alert op hun telefoon gewaarschuwd om binnen te blijven. De hulpdiensten waarschuwden bewoners van de naastgelegen woonwijk ook met een geluidswagen. Asbest kan schadelijk voor de gezondheid zijn. Als deeltjes in de longen komen, kan op termijn kanker ontstaan.

De koeien die in de stal stonden zijn gered. Ze zijn ondergebracht bij andere boeren in de omgeving en krijgen als dat nodig is zorg van een veearts, aldus een woordvoerster van de gemeente.

De brandweer zette vijf bluswagens in om de brand te blussen. Het gebouw viel echter niet te redden.