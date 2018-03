„Hawking was inspirerende figuur voor velen”

„De woensdag overleden Britse natuurkundige Stephen Hawking was een heel opmerkelijk persoon. Als natuurkundige was hij heel gedreven en voor iedereen met een handicap was hij een rolmodel.” Dat zegt Nobelprijswinnaar en emeritus hoogleraar theoretische fysica aan de Universiteit Utrecht Gerard ‘t Hooft in een reactie op het overlijden van Hawking.

„Hij had hele goede ideeën. Zijn grootste ontdekking, vind ik, heeft hij gedaan toen hij nog wat jonger was. Hij ontdekte dat uit zwarte gaten deeltjes komen. Daar kwam hij achter door het uit te rekenen”, aldus ‘t Hooft. De emeritus hoogleraar zegt dat hij altijd bewondering heeft gehad voor Hawking, die leed aan de neurologische ziekte ALS, omdat hij liet zien dat je niet op hoeft te geven als je zo’n zware aandoening hebt. „Respect afdwingen kan nog steeds.”