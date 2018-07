Havenmedewerkers opgepakt voor cocaïnehandel

De landelijke recherche heeft vorige week zes mannen opgepakt op verdenking van corruptie en betrokkenheid bij de invoer van 150 kilo cocaïne via de haven van Rotterdam. Onder hen zijn vier medewerkers van een containerbedrijf en een containerdepot in de haven. De andere twee verdachten werkten niet in de haven, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend, ruim een week na de arrestaties.

In april begon de recherche onder leiding van het OM een onderzoek naar een crimineel samenwerkingsverband en corrupte medewerkers, die mee zouden werken aan de invoer van verdovende middelen. Ze wisselden informatie uit over containers die opgehaald konden worden, waarin de drugs verborgen zaten. De opsporingsdiensten namen 150 kilo cocaïne in beslag die verstopt was tussen ananassen.

De verdachten zijn tussen de 25 en 56 jaar en komen uit Rotterdam, Ridderkerk, Schiedam en Rijswijk. In hun woningen zijn een automatisch vuurwapen, twee handvuurwapens en een groot cashbedrag gevonden. Het OM kan niet meer informatie geven over de verdachten, omdat het onderzoek nog loopt. Ze zijn eind vorige week voor veertien dagen in bewaring gesteld.