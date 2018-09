Havendagen gaan door ondanks politieacties

De Wereldhavendagen, die vanaf vrijdag in Rotterdam worden gehouden, gaan door ondanks de aangekondigde politieacties. De zogeheten driehoek van gemeente, Openbaar Ministerie en politie zegt dat het pakket aan maatregelen van de gemeente, politie en de organisatie is aangepast op de acties. Dat wordt, onder de huidige omstandigheden, als voldoende geacht.

Agenten zullen tijdens het evenement geen toezicht houden, meldde de vakbond ACP eerder. De politie is wel aanwezig op het water en op de kades, maar de meer dan honderd agenten extra voor het toezicht zijn geschrapt.

De driehoek stelt dat de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid zorgvuldig in de gaten worden gehouden. „De veiligheid van de bezoekers en deelnemers staat te allen tijde voorop.”

De 41e editie van de Wereldhavendagen vindt komende vrijdag, zaterdag en zondag plaats. Vorig jaar kwamen er in totaal 430.000 bezoekers. Het thema is dit keer Energize! in verband met de energietransitie en schone energie.