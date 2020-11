Havenbedrijf en politie werken samen voor kentekenherkenning

De politie en het havenbedrijf in Moerdijk zijn een pilot gestart om via cameratoezicht nummerborden te herkennen. De camera’s van het havenbedrijf zijn aangesloten op het zogenoemde ANPR-netwerk van de politie, zodat gecontroleerd kan worden op gezochte kentekens. De pilot duurt een jaar.

Met de samenwerking willen beide partijen de criminaliteit op het haven- en industrieterrein tegengaan. Via ANPR, het systeem dat automatisch kentekenplaten herkent, worden nummerborden gecontroleerd op openstaande boetes van bestuurders en personen die worden gezocht door justitie. De politie, die als enige inzage heeft in de verzamelde gegevens, kan vervolgens snel reageren bij een match in het systeem.

Criminaliteit en met name drugssmokkel bij havens krijgt op dit moment veel aandacht van de politie. Dinsdag werd nog bekend dat een deel van het havenpersoneel in Vlissingen nauwe banden onderhoudt met drugscriminelen. Zij faciliteren een deel van de cocaïnesmokkel uit Zuid- en Midden-Amerika. Ondanks twaalf aanhoudingen, gaat de import daar nog steeds door.