Haven Rotterdam wil werk maken van waterstof

De industrie in de Rotterdamse haven ziet „goede kansen” om over een jaar of zeven op grote schaal waterstof te gaan gebruiken voor het opwekken van warmte en stroom. Mits de CO2 die vrijkomt bij de productie wordt opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee, kan waterstof een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Die conclusie staat in een dinsdag verschenen haalbaarheidsstudie.

Als het lukt om in 2026 de eerste waterstofinstallatie te openen, kan de toepassing vijf jaar later 4,3 miljoen ton CO2-uitstoot schelen. Dat is 16 procent van het totaal dat nu de lucht ingaat vanuit de grootste haven van Europa.

„Waterstof is essentieel voor een CO2-neutrale energievoorziening”, zegt president-directeur Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam. Hij noemt het plan goed voor het klimaat, maar ook voor de concurrentiepositie van de industrie in de haven. Aan waterstof valt ook geld te verdienen.

In het gebruik is waterstof een volkomen schone energiebron: een motor die erop draait, stoot geen vervuilende stoffen uit. De productie is een ander verhaal. Volgens de plannen gaan de bedrijven in Rotterdam in eerste instantie waterstofgas produceren met behulp van aardgas en hergebruikt gas uit raffinaderijen. Daarbij komt CO2 vrij. Om milieuwinst te boeken, moet het broeikasgas ondergronds worden opgeslagen.

De opstellers van de studie zien dit als een tussenstap op weg naar de productie van waterstof met energie uit duurzame bron, zoals windmolens. Momenteel wordt nog maar weinig energie duurzaam geproduceerd, maar de gedachte is dat de infrastructuur wel alvast kan worden aangelegd.

Het waterstofproject is een initiatief van onderzoeksinstituut TNO. Havenbedrijf Rotterdam en grote bedrijven die in het havengebied actief zijn, waaronder Shell, BP, Vopak, Gasunie en Uniper, hebben zich erbij aangesloten. Ze nemen mogelijk in 2021 een besluit over de bouw van waterstofinstallaties. Daarvoor is zo’n 2 miljard euro nodig en de industrie hoopt op steun van de overheid. De havenbazen krijgen dinsdag minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) op bezoek, die het rapport in ontvangst neemt.