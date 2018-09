Haven Rotterdam wacht papierwinkel

Je zult maar via de haven van Rotterdam handel drijven met Groot-Brittannië. En je zult maar voornemens zijn om dat vanaf 29 maart 2019 om 23.00 uur nog steeds te doen. Dan wacht onverbiddelijk de papierwinkel.

Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de brexit, het verlaten van de Europese Unie. Over de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren, wordt nog volop onderhandeld. Wat wel duidelijk is, is dat er tal van geldende handelsafspraken komen te vervallen.

En dat zal een hoop papieren rompslomp meebrengen, voorspellen onder meer ondernemersvereniging VNO-NCW en Havenbedrijf Rotterdam. Wie handel wil blijven drijven met de overzeese buren, moet in actie komen om z’n zaakjes te regelen, was deze week de oproep.

Die zaakjes betreffen vooral douaneformaliteiten. Naar schatting 38.000 bedrijven krijgen daar over krap 200 dagen mee te maken. Dat dat geen kleinigheid is, bewijzen de cijfers: jaarlijks gaat er voor 54 miljoen ton aan goederen vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Vanuit de Rotterdamse haven zijn dat meer dan 600.000 vrachtwagens.

Papierwerk dat nu niet nodig is voor het verkeer van goederen tussen EU-landen wordt vanaf 29 maart dus pure noodzaak. En of dat nog niet genoeg is: de controle van deze administratie zal de wachttijden voor containerschepen, ferry’s en vrachtwagens flink laten oplopen.

De brexit lijkt een harde te worden, ook voor de haven.