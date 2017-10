Hashtag seksuele intimidatie maakt veel los

De beschuldigingen aan het adres van Hollywood-producer Harvey Weinstein over zijn seksueel intimiderende gedrag ten aanzien van actrices heeft wereldwijd veel losgemaakt. Talloze vrouwen delen hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat doen ze met de hashtag #meToo die inmiddels trending is op sociale media.

„Indrukwekkend wat zo’n hashtag teweeg kan brengen”, zegt Willy van Berlo. Zij is deskundige op het gebied van seksueel geweld bij het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers. „Slachtoffers voelen vaak veel schaamte en voelen zich schuldig als ze seksueel geweld hebben meegemaakt. Een vijfde zoekt geen hulp. Het is daarom dapper dat vrouwen en mannen hier nu voor uitkomen”, aldus Berlo.

Zo’n 40 procent van de vrouwen en 13 procent van de mannen heeft een vorm van fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt. „Met andere woorden, bijna de helft van de vrouwen en 1 op de 10 van de mannen kan hierover meepraten”, meldt Rutgers.

Over wat wel en niet toelaatbaar is als het om seksuele intimidatie gaat, ondervroeg bureau Ipsos in opdracht van Rutgers dit jaar ruim duizend Nederlanders van ouder dan achttien jaar. De meesten vinden seksueel intimiderend gedrag op het werk, in het uitgaansleven en op straat ontoelaatbaar.

Een relatief groot deel van de ondervraagden zei het afgelopen jaar een vorm van seksuele intimidatie te hebben meegemaakt. Zo gaf 50 procent van de vrouwen (tussen 18 en 30) en 16 procent van de mannen aan op straat te zijn nagefloten, nagesist en of nageroepen.

Met name mannen vinden dat over seksuele intimidatie overdreven wordt gedaan. Ook vindt een belangrijk deel van zowel mannen als vrouwen dat meisjes met sexy kleding aan niet moeten zeuren als ze seksueel getinte opmerkingen krijgen of zelfs lastig gevallen worden.

Begin deze maand zijn het Fonds Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld (CSG) de campagne ‘Als het jou overkomt’ begonnen. De campagne staat in het teken van deskundige hulp aan de slachtoffers. Die kunnen 24 per dag melding doen op het nummer 0800-0188.

Slechts een klein percentage van de naar schatting jaarlijks 100.000 slachtoffers meldt zich, weet het Centrum tegen Seksueel Geweld. „Schaamtegevoelens, bekendheid met de dader waardoor beschuldiging erg lastig is of niet weten dat er hulp beschikbaar is, zijn belangrijke oorzaken om geen melding te doen.”