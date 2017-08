Hashtag al tien jaar trending op social media

Het is woensdag precies tien jaar geleden dat de hashtag op social media werd geïntroduceerd. Het hekje # gevolgd door een woord- of lettercombinatie schept orde op sociale media als Twitter en Instagram en geeft aan dat een bericht aansluit bij een bepaald onderwerp dat al dan niet trending is.

De hashtag is inmiddels niet meer weg te denken van social media. „Zodra je Facebook, Instagram of Twitter opent vliegen de hashtags je om de oren”, zegt Randy van Essen van T-Mobile. „De hashtag is onderdeel geworden van de online-taal die we wereldwijd met elkaar spreken.”

De uitvinder van het gebruik van de hashtag op social media is de Amerikaanse computerprogrammeur Chris Messina. Hij introduceerde zijn idee op 23 augustus 2007 met een tweet. „Wat zouden jullie ervan vinden om #(hekje) te gebruiken voor groepen?”, schreef hij. In oktober van dat jaar werd de hashtag gemeengoed toen de Amerikaan Nate Ritter ruim duizend berichten twitterde over de bosbranden in Californië onder de hashtag #sandiegofire.

Instagram implementeerde de hashtags in januari 2011. Dat maakt het zoeken op het fotonetwerk een stuk gemakkelijker. Zo gaan foto’s van gerechten vaak gepaard met de hashtag #foodporn, dat voor dit doel al 132 miljoen keer is gebruikt. In 2013 waaiden de hashtags ook over naar Facebook, al zijn daar de statusupdates vaak niet openbaar en alleen zichtbaar voor de vriendenkring.