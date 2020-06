Hart van Homo’s: Rapport conversietherapie is suggestief

De suggestie dat ook Hart van Homo’s zich min of meer actief zou bezighouden met conversietherapie is zeer onterecht.

Dat staat in een verklaring die de christelijke stichting vrijdag op haar website publiceerde.

Aanleiding is een onderzoeksrapport over conversietherapieën dat minister De Jonge (Volksgezondheid) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In dit rapport noemen de opstellers, Bureau Beke en Ateno, Hart van Homo’s onder het kopje ”Verschijningsvormen en aanbieders.” Dat gebeurt, zo schrijft de stichting, „hoewel in een gesprek met de onderzoekers open en duidelijk uit de doeken is gedaan dat Hart van Homo’s de aanvaarding van het homo-zijn vooropstelt en niet gelooft in genezing van homoseksualiteit.

De onterechte en opmerkelijke vermelding heeft volgens de stichting alles te maken met wat de onderzoekers onder conversietherapie verstaan. Hun definitie daarvan is namelijk zo breed dat ze uiteindelijk zelfs de gedachte dat het huwelijk is voorbehouden aan een man en een vrouw daaronder scharen. Het uitdragen daarvan zou gelijk staan aan het onderdrukken of ontmoedigen van (de praxis van) seksuele gevoelens; wat dan vervolgens weer een uiting van conversietherapie zou kunnen zijn.

Noch diepgaand, noch onafhankelijk, zegt Hart van Homo’s over het onderzoeksrapport. „Wie suggereert dat dit geloofsartikel over het huwelijk valt onder af te keuren „onderdrukking” of „ontmoediging” is in hoge mate ideologisch bezig in plaats van objectief.”

De visie van Hart van Homo’s is inderdaad dat als single door het leven gaan voor homo’s de Bijbelse weg is, zo vult de stichting aan. Op de bijbelstudiegroepen krijgen jongeren die visie voorgehouden, maar niet dwingend opgelegd. De organisatie biedt ze juist ruimte om in alle veiligheid over hun homoseksualiteit na te denken, schrijft de stichting. De suggestie dat Hart van Homo’s zich met conversiepraktijken bezighoudt, is dan ook „zeer onterecht.”