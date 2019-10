Harry Mens: boeren welkom bij de opnames

Harry Mens is „best bereid” om twee boeren het woord te geven bij de opnames van zijn programma Business Class zaterdagochtend. „Ik kan best een paar minuutjes of langer voor ze inruimen.” Protesterende boeren kondigden vrijdagavond aan met trekkers naar Noordwijk te gaan, waar de opnames van het programma in Hotel van Oranje plaatsvinden. Ze willen daar een verklaring voorlezen.

„Ik had al afspraken met protesterende boeren lopen om volgende week in het programma te komen. Nu houden ze zich daar kennelijk niet aan en komen ze eerder. Maar als ze hun boodschappen willen verkondigen, heb ik daar geen problemen mee. Mijn vader was bollenboer. Ze krijgen koffie en gebak, hoor.”