Harry hoopt op jeugd in strijd tegen aids

Prins Harry hoopt op de jeugd bij het vinden van een definitieve oplossing van de hiv- en aidsproblematiek. Dat zei de hertog van Sussex maandag ter gelegenheid van AIDS2018, de 22ste internationale conferentie over aids, die in Amsterdam wordt gehouden. Hij is daar aanwezig als vertegenwoordiger van zijn eigen stichting Sentebale.

„Bij de jeugd komen de oplossing, de passie en het engagement vandaan. De jonge generatie heeft het vermogen de oplossing in een veel korter tijdsbestek te vinden. Jongeren moeten niet langer aan de zijlijn staan, maar aan tafel meepraten over de praktijk die in ieder land verschillend is. Meer en meer leiders moeten de ervaringen van de jeugd gebruiken. Ik ben 33 en dreig al de aansluiting te verliezen met jongeren die nieuwe technologieën omarmen”, aldus de Britse prins.

Dinsdag neemt de zoon van prins Charles en diens eerste echtgenote Diana deel aan een bijeenkomst over een samenwerkingsverband van wereldwijde financiers .