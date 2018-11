Haringvlietsluizen op een kier

Vanaf donderdag gaan de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier. Daardoor komt er weer een verbinding tussen de grote rivieren en de Noordzee en kunnen trekvissen, zoals zalm, zeeforel en haring, via de sluizen naar hun paaigebieden stroomopwaarts of juist in zee. De sluizen worden een stukje opengezet als de waterstand van het Haringvliet lager is dan van de Noordzee.

De Haringvlietdam werd in 1970 voltooid als onderdeel van de Deltawerken. De sluizen in de dam gingen op 15 november 1971 dicht. De waterkering verbindt Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten en vormde tot nu toe een harde scheiding tussen zoet en zout water. Door de maatregel zal het westelijk deel van het Haringvliet gaan verzilten.

Afgesproken is dat het zoute water niet verder mag komen dan de denkbeeldige lijn van Middelharnis naar de monding van het Spui. Zo komt de drinkwaterinname niet in gevaar. Bij storm op zee gaan de sluizen dicht.

Natuurmonumenten spreekt van een historisch moment. „Vissen stoten niet langer hun neus tegen een dichte dam. Diverse landen hebben stroomopwaarts al belangrijke barrières geslecht en omstandigheden voor vissen verbeterd. Nu de voordeur opengaat, kunnen ze weer tussen de zee en rivier trekken. Het openen van de Haringvlietdam is een cruciale stap in het herstel van de dynamische delta die het Haringvliet ooit was”, zegt directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten.