Haring voor Duits ziekenhuis uit dank om coronahulp

Nederland schenkt komende maandag verse nieuwe maatjesharing aan de universiteitskliniek in Münster (Duitsland). Uit dank voor de opvang van Nederlandse coronapatienten op Duitse ic’s geeft ons land 4000 maatjes aan het Duitse ziekenhuis. Maatjes-meisjes zullen de lekkernij gratis uitdelen aan de medewerkers van de universiteitskliniek.

Dat gebeurt in aanwezigheid van onder anderen minister Martin van Rijn van Medische Zorg en de minister van Volksgezondheid in Noordrijn Westfalen, Karl-Josef Laumann. Aanwezig is ook Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg, maakte de kliniek woensdag bekend.

Als gevolg van een dreigend tekort aan ic-bedden in Nederland werden de afgelopen maanden veel ic-patienten met corona in Duitse ziekenhuizen opgenomen, waaronder dat in Münster.

Het eerste vaatje nieuwe haring wordt overigens donderdag aangeboden aan het zorgpersoneel in het Erasmus MC in Rotterdam.

De veiling van de Hollandse nieuwe, waar altijd veel publiek en pers bij is, kon door de coronamaatregelen dit jaar voor het eerst in 35 jaar niet doorgaan. Ook het personeel in drie andere ziekenhuizen wordt donderdag getrakteerd op de eerste haring van het nieuwe seizoen, in Groningen, Enschede en Breda. Een dag later is de Hollandse nieuwe weer overal te koop.