Hardrijder maant politie aan de kant te gaan

Met het knipperen van je autolichten de politie sommeren voor je aan de kant te gaan, is niet handig. Helemaal niet als je ook nog eens veel te hard rijdt. Daar is een beginnend bestuurder die dat in de nacht van zaterdag op zondag op de N261 vanuit Waalwijk richting Tilburg deed inmiddels ook achter.

De agenten, die nogal verbaasd waren door de knipperende lichten, reden in een onopvallende videosurveillanceauto. Toen de auto was gepasseerd, zetten ze de achtervolging in. Over enkele kilometers klokte de auto voor ze een gemiddelde snelheid van 210 kilometer per uur, terwijl ter plaatse 100 kilometer per uur is toegestaan.

De man heeft, in afwachting van de beslissing van de officier van justitie over de zaak, zijn rijbewijs moeten inleveren.