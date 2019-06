Hardloopevenement afgelast om verwachte hitte

De Maas en Waal Marathon die zondag in het Gelderse Appeltern zou worden gelopen, is afgelast. Dat is gebeurd mede op advies van de brandweer, die denkt dat de hoge temperaturen kunnen leiden tot warmteletsels bij deelnemers, vrijwilligers en bezoekers. Door alle afstanden is een streep gezet, meldt de organisatie op Facebook.

De marathon van Hoorn gaat zondag wel door. De organisatie neemt wel maatregelen. Zo worden er langs de route extra waterpunten en hulpposten geplaatst. Minder goed getrainde lopers wordt aangeraden niet aan de marathon mee te doen. Verder krijgen deelnemers het advies hun looptempo aan te passen, genoeg te drinken en zich goed in te smeren.

Diezelfde adviezen en maatregelen gelden ook bij andere hardloopevenementen, zoals de Brabantse Wal Marathon, de Trailrun Leudal (Limburg) en de Driedorpenloop in Het Gooi.

Zondag kan het een tropische 30 graden worden. De zonkracht stijgt tot UV-index 7, wat inhoudt dat de onbeschermde huid al binnen 15 minuten kan verbranden.