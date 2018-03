Hardleerse Haarlemmer houdt politie bezig

Een man van 31 jaar uit Haarlem is in korte tijd twee keer aangehouden voor hetzelfde vergrijp. Zondag even na middernacht zagen agenten hem zwalkend rijden over de Bakenessergracht waarbij hij een band lek reed en rakelings langs geparkeerde auto’s reed.

Agenten die dat zagen gebeuren, lieten de man blazen en omdat hij drie keer meer had gedronken dan toegestaan werd op het bureau zijn rijbewijs ingenomen. Ook kreeg hij een rijverbod opgelegd. Maar daar tilde de Haarlemmer niet zo zwaar aan: eenmaal uit het bureau stapte hij doodleuk in zijn auto en reed met hoge snelheid weg.

Na een korte achtervolging hield de politie hem opnieuw aan en heeft hij, voor alle zekerheid, zijn autosleutels moeten inleveren. De officier van justitie onderzoekt of de man zijn auto kwijtraakt.