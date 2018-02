Hardinxveld hoopt op halte waterbus

Inwoners van Hardinxveld-Giessendam staan achter de pogingen van de plaatselijke SGP om hun gemeente zo snel mogelijk aan te sluiten op de waterbus. Zeker 95 procent zou enthousiast zijn over het initiatief.

Vorige maand liet de Hardinxveldse SGP weten dat ze de waterbus graag wil laten stoppen bij een halte in haar gemeente. De fractie benaderde daarvoor de directie van de snelle veerdienst die vaart tussen Rotterdam en Dordrecht en tussen de zeven gemeenten van de Drechtsteden onderling. Ook vroeg de partij het college van B en W van Hardinxveld-Giessendam om mee te werken aan het initiatief.

SGP-voorman Meerkerk wijst op de voordelen van de komst van de waterbus naar Hardinxveld. „De aansluiting zorgt voor een snelle verbinding via openbaar vervoer over water met de regio’s Drechtsteden en Rotterdam. De waterbus is een prima alternatief voor onder anderen scholieren en werkenden.”

Maar er speelt meer, benadrukt Meerkerk. Behalve voor extra vervoersmogelijkheden voor de inwoners zorgt de waterbus voor een vermindering van de filedruk op de A15. De rijksweg geldt –vooral tussen Gorinchem en Ridderkerk– als een van grootste fileknelpunten van Nederland. „Er bestaan allerlei plannen om het probleem aan te pakken. Ook de waterbus kan bijdragen aan het terugdringen van de files.”

Volgens Meerkerk reageren de inwoners van Hardinxveld-Giessendam „buitengewoon enthousiast” op de mogelijke komst van de waterbus. Een onlangs gehouden enquête van de SGP leverde binnen de kortste keren meer dan 400 reacties op. „En niet alleen van onze achterban. Zeker 95 procent van de mensen die reageerden, vindt een stop van de veerdienst in onze gemeente een uitstekend idee en hoopt dat het zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.”

De enquête leverde bovendien extra informatie op. „Een halte in Boven-Hardinxveld zorgt voor aansluiting met veerdienst Riveer, die vanuit Hardinxveld overtochten verzorgt naar Gorinchem en Werkendam. Maar de inwoners laten weten dat er daarnaast grote behoefte bestaat aan een halte in Beneden-Hardinxveld.”

De wens om de waterbus naar Hardinxveld te halen, bestaat al langer en wordt breed gedragen. Meerdere politieke partijen besteden er in hun verkiezingsprogramma aandacht aan. Voor de SGP is de recente toetreding van Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden, een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio, aanleiding om opnieuw aan de bel te trekken. „Per 1 januari maken we deel uit van de Drechtsteden. Vanaf die datum betalen we jaarlijks zo’n 30.000 euro voor de waterbus. Dan is het niet zo gek dat we daar voor de inwoners iets concreets tegenover willen stellen. Zo’n aansluiting is niet alleen goed voor onze inwoners en ondernemers, de hele regio profiteert ervan.” Alle betrokken partijen hebben inmiddels laten weten in principe welwillend tegenover het SGP-initiatief te staan. Dinsdag kwamen de instanties bij elkaar tijdens een tochtje met de waterbus.

Ondanks alle positieve reacties heeft regio Drechtsteden ook duidelijk gemaakt dat het verzoek om één of meer haltes in Hardinxveld-Giessendam grote impact heeft op de bestaande dienstregeling. Meerkerk: „De bestaande aanbesteding loopt tot en met 2020. Pas in 2021 komt er een nieuwe. Bij die aanbesteding wordt er gekeken naar andere vormen van vervoer, zoals de watertaxi, en kunnen alle mogelijkheden optimaal worden benut.” De SGP’er waarschuwt voor een te groot optimisme. „Dit soort zaken kun je niet op korte termijn regelen. Maar het zou mooi zijn voor de inwoners als er concrete stappen worden gezet.”